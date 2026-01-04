Нужна не территория: эксперт раскрыл план Путина по уничтожению Европы

Европа под угрозой: Как гибридная война может оставить Украину без помощи / © ТСН.ua

Российскому диктатору Путину нужен крах Европы, и для того чтобы победить ее, России не обязательно отправлять свои танки.

Такое мнение высказал преподаватель Киево-Могилянской бизнес-школы Валерий Пекарь, передает«Киев 24».

Он подчеркнул, что атака на Европу может происходить и без сухопутных сил.

«Путину не нужна территория Европы, ни один кусок ему не нужен. Ему нужен ее крах как политической единицы и политического единства», — отметил эксперт.

По его предположению, такая «гибридная атака» на Европу может начаться с массированного ракетно-дронового удара, кибератаки на энергетику и логистику. Причем дроны могут быть замаскированы под украинские.

«К примеру, та же польская энергосистема не имеет такой устойчивости к ударам, как украинская — страну можно погрузить в темноту на неделе. Добавьте кибератаки, сотни диверсий, радиоэлектронную борьбу с кораблей на Балтике и искусственный кризис беженцев на границе с Беларусью. Польское правительство не выдержит такой атаки. Представьте себе 10 млн поляков, бегущих в Германию. Германия тоже не выдержит такого количества беженцев», — предполагает Пекарь.

Эксперт предупредил, что в случае дестабилизации Европы прекратится европейская поддержка Украины, а американской поддержки пока нет.

