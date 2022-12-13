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"Нужна свежая кровь": "главный аватар РФ" Медведев возмутился пребыванием международных миссий на объектах критической инфраструктуры Украины

Автор
Юлия ШевченкоЮлия Шевченко
Дата публикации
Просмотры
1081
Время на прочтение
1 мин
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"Нужна свежая кровь": "главный аватар РФ" Медведев возмутился пребыванием международных миссий на объектах критической инфраструктуры Украины

Фото: Associated Press

Дмитрий Медведев накрапал очередной пост об Украине в своем телеграм-канале.

Бывший президент РФ, заместитель главы Совбеза Дмитрий Медведев обеспокоился предложением Зеленского отправить в Украину на энергетические объекты миссии ЕС.

Свои маразматические мысли по этому поводу с никому ненужными рекомендациями европейцам "запасной президент РФ" вылил в публикацию в своем телеграм-канале.

"Просит ЕС направить миссии на украинские объекты критической инфраструктуры. Видимо, хочет, чтобы европейцы сидели там, как живой щит. Этим дуракам не жалко. Нужна свежая кровь. Настоятельно рекомендуем безотказным европейцам на этот раз не соглашаться на отведенную им роль", — написал Медведев.

Ранее "главный аватар РФ" настроил пост "об бешеных шелках и токсической слюне", обвинив страны мира во враждебном отношении к РФ и в очередной раз пригрозив всем и одновременно никому оружием.

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Дата публикации
Просмотры
1081
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