"Нужно больше, чем слова": Зеленский сделал заявление о визите представителей США в Киев

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Секретарь СНБО и глава украинской переговорной группы Рустем Умеров продолжает поддерживать регулярные контакты со специальным представителем президента США Джаредом Кушнером, однако конкретных новостей о визите американской делегации в Киев нет.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время беседы с журналистами на месте российского ракетного удара по жилой застройке в Киеве в четверг, 2 июля.

«Вчера состоялся разговор между Умеровым и Кушнером. Так же, как и позавчера, и так далее», — сказал Зеленский.

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Президент напомнил, что американские спецпредставители Джаред Кушнер и Стив Виткофф ещё несколько месяцев назад обещали приехать в Украину. По его мнению, такой визит необходим для продвижения мирного процесса.

«Они должны приехать, чтобы увидеть, понять и объяснить президенту [Трампу]. А затем в очень вежливой манере, как это умеет Стив Виткофф, ответить России, что ей нужно сделать: быстро сесть за стол переговоров, договориться, остановить эту войну», — подчеркнул Зеленский.

Он выразил надежду, что американцы всё-таки приедут, несмотря на длительную паузу.

«Вот почему мы хотели, чтобы они приехали к нам. Я думаю, это уже довольно длительный период времени. Надеюсь, что они приедут», — отметил президент.

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Зеленский также отметил, что понимает, насколько американская администрация занята ситуацией на Ближнем Востоке, однако дал понять, что Украина ожидает от США конкретных действий.

«Мы благодарны им за их позицию, за то, что они хотят помочь. Но нам нужно больше — больше, чем просто слова», — подытожил он.

Визит Кушнера и Виткоффа в Киев — что известно

Напомним, ранее в Киеве заявляли, чтоожидают приезда американской делегации, в состав которой после Пасхи могут войти Джаред Кушнер и Стив Виткофф.

Вскоре появилась информация о том, что специальные посланники президента США Дональда Трампа не спешат с визитом в Киев, несмотря на предыдущие обещания. Причиной является обеспокоенность в Вашингтоне тем, что новый этап переговоров о прекращении войны России против Украины может вновь не принести реальных результатов.

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В конце мая президент Украины Владимир Зеленский заявил, что представители президента США Стив Виткофф и Джаред Кушнер могут прибыть в Киев уже в ближайшее время. По словам главы государства, украинская сторона рассчитывает на их визит примерно через две недели.

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