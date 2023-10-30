"Нужно делать масштабную трансформацию": Федоров о ликвидации заочной формы образования в Украине

В правительстве на этой неделе презентовали законопроект, способствующий совершенствованию образовательного процесса. В частности, предлагается уже со следующего года не набирать студентов на заочную форму. Вице-премьер, министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров объяснил, когда изменения могут заработать на практике и что будет с теми людьми, которые уже сейчас учатся на вечерней или заочной форме.

Об этом он рассказал в интервью "РБК-Украина".

Так, по словам министра, студенты, которые сейчас учатся на вечерней или заочной форме, смогут закончить обучение по тем правилам, по которым учились.

"Для этого вообще нужно, чтобы законопроект был поддержан парламентом. Но если мы хотим, чтобы ценность высшего образования, качество высшего образования было на высоком уровне, для того чтобы некоторые высшие учебные заведения не занимались продажей дипломов, для того, чтобы наше образование перешло на другое направления, нам нужно делать такую масштабную трансформацию", — пояснил он.

Министр цифровой трансформации также подчеркнул, что есть и другие важные вопросы высших учебных заведений в Украине, в частности правила избрания ректоров, модель финансирования высших учебных заведений, вопросы государственных мест, финансирование этого направления.

"То есть много еще составляющих, которые нужно сделать для того, чтобы высшие учебные заведения начали между собой реально конкурировать, для того, чтобы там появлялись менеджеры, которые способны делать трансформации высших учебных мероприятий, развивать науку, монетизировать это и, в конце концов, улучшать качество высшего образования, потому что для нас развитие человеческого капитала является по сути единственным выходом, единственной возможностью для того, чтобы не только увеличить наш ВВП в десятки раз и жить вообще на другом уровне, но и для того, чтобы трансформироваться в технологическом направлении, строить инновационную экономику, которая будет позволять бороться с врагом, который будет постоянно находиться рядом с нами", — резюмировал министр.

Напомним, для украинцев готовят смарт-мобилизацию. Федоров объяснил, что изменится для военнообязанных.

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