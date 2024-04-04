"Нужно дружить снова": бывший бизнес-партнер Зеленского расстроен из-за сноса памятников Пушкину

Борис Шефир считает, что "было бы прекрасно", если бы Украина и Россия снова подружились, ведь "мы же всю жизнь жили вместе".

Бывший бизнес-партнер Владимира Зеленского Борис Шефир, который в начале 2000-х вместе со своим братом Сергеем Шефиром и Владимиром Зеленским основали "Студию Квартал-95", рассказал, как относится к войне, России и россиянам, а также процессам деколонизации в Украине.

Об этом он сказал в интервью "Радио Свобода".

Борис Шефир (не путать с экс-советником президента Сергеем Шефиром) не участвовал в политической жизни Украины. До конца 2023 года он оставался в "кварталовском" бизнесе, а сейчас проживает в Германии.

По словам журналистов издания, интервью Шефир давал на русском языке.

"Ну, вот, вы видите, я говорю по-русски. Я люблю русский язык, русскую культуру... Я не могу смотреть, как разрушают памятники Пушкину в стране. Для меня это глупость. Если бы я был рядом (с Зеленским – ред.) .) я сказал бы: давай это дело сворачивать и давай дружить.Но там совсем другие установки.Я знаю украинский язык, прекрасно им общаюсь.Но мой родной язык – русский... Поэтому этот язык бросать не собираюсь.А то, что сейчас творится с русским, я считаю неправильным", – говорит Шефир.

Медийщик считает, что отвергать русскую культуру – неправильно.

На уточняющий вопрос, что все-таки идет война с РФ, он ответил, что "у нас война с Путиным, а не с Россией".

Историю перекручивают

На вопрос, что россияне разрушали украинскую культуру и переписывали украинскую историю Борис Шефир ответил так: "История – это такое. Завтра придут другие люди и будут по-новому коверкать. Наши тоже перекручивают историю довольно сильно. Поэтому с историей не хочу иметь ничего общего. Сегодня живем – сегодня выживаем".

"Было бы прекрасно", если бы Украина и Россия снова подружились

Борис Шефир считает, что "было бы прекрасно", если бы Украина и Россия снова подружились. По его мнению, "Путин – не вечен", на его место придут "нормальные люди", с которыми можно договориться.

"Конечно, конечно, нужно дружить снова. Вообще, нужно дружить со всеми, и с Россией в том числе. Ну, по-идее, мы же всю жизнь жили вместе. Ну, я по крайней мере. Я всю жизнь прожил в Советском Союзе. И мы прекрасно уживались. Я надеюсь, что у нас с Россией будут прекрасные отношения, как только они подлечатся от своего безумия. Мы должны обязательно прийти и сказать: нет-нет, нужно дружить", – удивил заявлением Шефир.

Это еще не все: ЕС взял пример с СССР

По мнению Бориса Шефира, ЕС последовал примеру СССР, где "жили дружно 15 республик".

"Слушайте, мы показали им (Евросоюзу. – Ред.), как нужно жить: вообще-то, организовали Советский Союз и жили дружно 15 республик. Они у нас это все взяли, организовали Евросоюз. И теперь 24 страны живет прекрасно, и что ? А мы от своего изобретения отказались", - продолжал шокировать медийщик.

На вопрос, почему он уехал в ЕС, а не в Россию, бывший бизнес-партнер Зеленского ответил, что оказался в Германии "случайно", потому что его туда пригласили знакомые.

Напомним, 30 марта, президент Украины Владимир Зеленский уволил с должности первого помощника Сергея Шефира – младшего брата сторонника дружбы с РФ Бориса Шефира.

Сергей Шефир заверил, что, несмотря на увольнение, остается в команде президента Владимира Зеленского. Что известно об экс-советнике Зеленском, сообщал ТСН.ua.