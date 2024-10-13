“Если мы ничего не изменим, то нам пиз**ц": легендарный комбат призвал снять "розовые очки"

Не нужно всем сразу идти воевать, но нужно быть готовым заменить других военных.

Гражданские должны по-другому относиться к войне, в частности, приобретать навыки, которые нужны в бою и готовиться к тому, что когда-нибудь придется приобщиться к борьбе против российских оккупантов.

Такое мнение высказал командир легендарного батальона К-2 54 ОМБр Кирилл Вересс в комментарии "24 канала".

“Если мы ничего не изменим, то нам пиз**ц. Гражданские должны снять "розовые очки". Когда я говорю, чтобы учились в тылу, то не писать дебильные комментарии типа "вы должны нас научить". Ты или будешь иметь навыки, или умрешь”, — заявил он.

При этом Кирилл Вересс не считает, что всем уже сейчас нужно идти воевать, но нужно быть готовым заменить других военных.

“Все в ряды Вооруженных Сил – это маразм. Так не нужно. Но люди должны понимать: закончатся другие – они пойдут. В противном случае придет Россия... Кто-то думал на оккупированных территориях, что их минует война, и теперь они воюют против нас", – подчеркнул Верес.

Напомним, в Третьей штурмовой бригаде отреагировали на рейды ТЦК в Киеве и назвали это "справедливой мобилизацией".

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