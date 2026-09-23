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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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365
Время на прочтение
2 мин

Нужно ли 25-летним бежать в ТЦК для изменения статуса на военнообязанного

По достижении 25-летнего возраста гражданам Украины автоматически будут присваивать первоначальное воинское звание «солдат (матрос) запаса».

Автор публикации
Фото автора: Ирина Лабьяк Ирина Лабьяк
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Военный учет

Военный учет / © ТСН

С достижением 25-летнего возраста украинским мужчинам не обязательно лично посещать ТЦК и СП. Предусмотрен автоматический перевод из призывников в военнообязанные.

Об этом пишет «Судебно-юридическая газета».

Мужчинам, которым исполняется 25 лет, не нужно лично посещать ТЦК, чтобы изменить статус с призывника на военнообязанного. В течение 30 дней соответствующий центр комплектования самостоятельно внесет необходимые изменения в Единый государственный реестр и обновит воинский статус мужчины.

Кроме того, по достижении 25-летнего возраста гражданам автоматически будут присваивать первоначальное воинское звание «солдат (матрос) запаса».

Такие изменения предусмотрены обновленным положением о ТЦК и СП, утвержденным постановлением Кабинета министров от 23 февраля 2022 года №154.

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К слову, Минобороны упростило процедуру изменения основания для отсрочки: теперь ее можно переоформить через ЦПАУ, подав заявление и документы лично. На момент рассмотрения предыдущая отсрочка действует дальше. В случае согласования новая заменит старую только после внесения в реестр «Обериг».

Заметим, что некоторые военнообязанные могут лишиться отсрочки из-за изменения жизненных обстоятельств, и этот статус может исчезнуть из приложения «Резерв+». В частности, это грозит многодетным родителям в случае алиментной задолженности более трех месяцев или если самому старшему ребенку исполнилось 18 лет. Также права лишаются лица с инвалидностью с просроченным медицинским заключением, студенты в случае перехода на другую форму обучения или снижения уровня образования, а также те, кто завершил уход за кем-либо или изменились основания для него.

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