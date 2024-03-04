Нужно ли блокировать счета уклонистов: министр юстиции ответил

Блокировать могут какие-либо счета лиц, ведь в законе нет конкретной привязки или ограничений.

Новая редакция правительственного законопроекта №10449 о прохождении военной службы, мобилизации и военного учета предусматривает возможность через суд временно арестовать средства уклоняющихся.

Министр юстиции Денис Малюска в интервью изданию РБК-Украина объяснил, нужно ли блокировать счета уклонистов.

"Законопроект, который разрабатывался Министерством обороны по специальной процедуре, он не поступал к нам для тщательного анализа, то есть он правового вывода наш не получил. Нам точно нужно принимать действенные меры, чтобы исключить уклонение от выполнения воинского долга, с одной стороны. С другой стороны, те ограничения, которые налагаются, должны иметь определенное логическое обоснование. Блокирование счетов в банке — оно самое сенситивное. Я убежден, что при определенных условиях такое блокирование можно было допускать, оно было бы конституционно. Есть ли эти условия в конкретно нашей ситуации, в нашем законопроекте? Воздержусь от комментария. Оценим, если будет обращение", — сказал он.

Ранее сообщалось, что если военнообязанный или резервист добровольно в течение 10 календарных дней со дня вручения повестки не явился в территориальный центр комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП), то работники ТЦК обращаются в суд о наложении ограничений на такое лицо.

Речь идет о временном ограничении выезда за границу, в праве управления автомобилем, а также аресте средств на счетах в банках или других финансовых учреждениях или на электронные деньги.

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