Нужно ли бросать монеты в гроб и яму к умершему: священник ответил

Почему бросать монеты в гроб — это грех? Ответ от известного священника-блогера из Тернопольщины

Известный священник-блогер Алексей Филюк из Тернопольщины развеял очередной предрассудок — он объяснил, почему не нужно бросать монеты в гроб и яму к умершему.

Об этом священник рассказал в своем Instagram.

Он отметил, что бросание монет в гроб или яму к умершему — это человеческие предрассудки, то есть народные традиции, которые не подтверждены ничем.

«Ни словом Божиим, ни учением церкви, нет никакой церковной или религиозной основы. Это человеческие выдумки, и этого делать не нужно. Но ты людям не запретишь. Вот были похороны на днях — бросают гривны, копейки, чтобы дед был богат там. Это не нужно делать. Оно там уже не поможет», — отметил Филюк.

Он советует родственникам умерших, если есть возможность, заниматься благотворительностью и помочь бедным.

«Купите лучше булку, дайте бедному человеку, купите какую-нибудь ватрушку. Это будет большая польза для вас, для вашей жизни, чем покойника набросать в могилу. Вы уж что хотите бросайте, даже трактора туда бросьте, оно ему уже не поможет. Да и такое, не занимаемся обрядностью, не имеющей ничего общего с христианством. Верьте в Бога, живите по Евангелию, и Бог всем поможет», — подытожил Алексей Филюк.

