Нужно ли было повышать тарифы на свет и куда пойдут деньги: Шмыгаль дал исчерпывающий ответ

По его словам, уплаченные налоги будут переведены в фонд поддержки, в фонд субсидий.

Новое повышение цены на электроэнергию в нашем государстве не покрыло рыночную стоимость. Тарифы для населения были установлены исходя из дешевой себестоимости.

Об этом в рамках единственного телемарафона сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Даже это поднятие не покрыло рыночную стоимость. Рыночная стоимость электроэнергии колеблется сегодня в районе 7-8 гривен. Мы установили тариф 4,32 исходя из самой дешевой себестоимости... При этом в любом случае государство платит около 90 миллиардов гривен для того Что дает покрытие себестоимости? Это дает накопление, уплату налогов, больше налогов в бюджет двумя государственными компаниями ("Энергоатом" и "Укргидроэнерго", – ред.). возможность им ремонтироваться”, — подчеркнул Денис Шмыгаль.

Он также добавил, что уплаченные налоги будут переведены в фонд поддержки, фонд субсидий, специальный счет для выплаты субсидий людям.

"И второе направление, куда будут направлены средства... это, собственно, на ремонты энергетических блоков, на ремонты энергетического оборудования", — подчеркнул премьер.

Напомним, что Украинцы должны экономить электроэнергию, поскольку она прежде всего необходима для функционирования объектов критической инфраструктуры.

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