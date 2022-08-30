Всем в детстве родители говорили, что суп полезен. Это утверждение подтверждают и разные диетологи. Но действительно ли это так? Чем полезны первые блюда, нужно ли есть суп каждый день и что будет, если этого не делать – читайте в материале ТСН.ua.

Почему нужно есть суп

Употребляя суп, вы помогаете организму активно выделять желудочный сок и активизировать процесс пищеварения. Также он восстанавливает водно-электролитный баланс и согревает в холодное время года. А еще суп помогает другим блюдам быстрее усваиваться. Это достаточно калорийная пища (в среднем суп имеет 138 кал/100 г), а потому благодаря всего лишь одной тарелочке супа на обед вы получите необходимое количество энергии, чтобы продуктивно работать до вечера.

Приблизительно половину порции супа занимает бульон. Он наполняет желудок, а потому, когда вы приступите к второму блюду, не даст переесть. Именно поэтому его рекомендуют есть тем, кто хочет похудеть. Также после супа желудок медленнее пустеет, то есть вы не скоро почувствуете голод снова.

Чем полезен суп для нашего организма

Нужно ли есть суп каждый день? / Фото: pixabay.com

Почему нужно есть суп и обязательно включить его в свой ежедневный рацион? Всё очень просто. Это блюдо приносит немало пользы:

в суп добавляют овощи, содержащие клетчатку – она стимулирует перистальтику кишечника, способствует выведению из пищеварительной системы токсинов, обеспечивает нормальную работу желудочно-кишечного тракта и избавляет от запоров. А еще именно клетчатка выводит излишки холестерина из организма;

суп питательный, ведь его готовят, как правило, из картофеля, бобов и крупы. Эти компоненты содержат много полезных веществ и углеводов, которые являются энергией для вашего организма;

если добавлять в суп брокколи, в его состав будет входить особое вещество – сульфорафан. Она предотвращает развитие рака прямой кишки и молочных желез. А еще это вещество не разрушается даже после тепловой обработки;

суп, готовящийся с куриным мясом, помогает укрепить иммунитет и сделать организм более устойчивым к действию вирусов зимой;

большинство супов содержат витамины A, B, E и различные минералы, включая калий, магний, кальций, железо и фосфор. Они улучшают работу сердечно-сосудистой и нервной систем. А еще они полезны для крепости костей и мышц.

часто к супам добавляют зеленую петрушку – она является источником аскорбиновой кислоты (витамин С), помогающей улучшить иммунитет. А еще в петрушке есть витамин К, который нужен организму, чтобы усваивался кальций и лучше сворачивалась кровь.

суп рекомендован людям, имеющим пониженную секреторную функцию желудка. Он помогает провоцировать образование желудочного сока;

говяжий суп нужен тем, кто страдает хроническим гастритом и анемией.

Когда есть суп, чтобы было больше пользы

Лучше всего есть суп именно в обед (идеально, если это будет до 13 часов). Объясняется это очень просто. В наваристых супах содержатся сложные углеводы, которые наш организм долго переваривает. Их лучше получать днем. Также эти углеводы обеспечат постепенное освобождение энергии, а это нужно нам как раз в послеобеденное время.

Что будет, если вы никогда не будете есть суп

Не есть горячий суп вредно для здоровья. Неважно, приготовлено ли это первое блюдо с мясом или нет, оно содержит полезные для организма вещества — кальций, железо, магний, калий, витамины А, В, Е. Их недостаток может негативно отразиться на здоровье.

Основой любого супа есть бульон. А он помогает смягчить механическое действие жесткой пищи на слизистую желудочно-кишечного тракта.

В овощах также содержится клетчатка, значительно улучшающая перистальтику кишечника. Потому отходы всегда вовремя выводятся из организма. Если не добавить супы в свой ежедневный рацион, возрастает риск появления вздутия живота и запоров. Также у организма будут накапливаться токсины.

Кому не стоит есть суп

Суп на мясном бульоне диетологи не советуют употреблять людям с такими заболеваниями:

повышенная кислотность и воспаление желудка;

язвенная болезнь и болезнь двенадцатиперстной кишки;

болезни сердечно-сосудистой системы.

Довольно тяжело усваивается организмом грибной суп. Поэтому его не рекомендовано добавлять в рацион детей до 7 лет и пожилым людям. А вот сладкие супы с большим количеством сахара лучше не есть людям, больным диабетом и гипертонией. Если вы соблюдаете диету, лучше не есть наваристые и жирные супы.