Нужно ли хранить бумажную трудовую книжку после оцифровки: ответ ПФУ

Трудовая книжка / © ТСН

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Пенсионный фонд Украины дал четкие разъяснения о судьбе бумажных трудовых книжек после завершения процесса их оцифровки. Специалисты настойчиво советуют не торопиться с утилизацией документа.

Об этом пишет «Судебно-юридическая газета».

В Пенсионном фонде рекомендуют не спешить избавляться от бумажной трудовой книжки даже после того, как ее данные внесли в электронную систему. Там объясняют, что в случае спорных или нестандартных обстоятельств бумажный вариант документа и дальше может служить подтверждением трудового стажа и использоваться для назначения или перерасчета пенсии или других социальных выплат.

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Особенно важно хранить книжку, если часть информации еще не была оцифрована или требует дополнительного уточнения.

Вместе с тем, после завершения процесса оцифровки именно электронная трудовая книжка станет главным источником данных о трудовой деятельности работника, тогда как бумажный документ останется резервным подтверждением для уточнения отдельных периодов стажа.

Оцифровка трудовых книжек

Напомним, 10 июня завершился пятилетний переходный период оцифровки трудовых книжек, однако ПФУ продолжит принимать скан-копии в обычном режиме. Штрафы за отсутствие электронной версии не предусмотрены, но оцифровка критически важна для стажа, приобретенного до 2004 года, который не зафиксирован в реестрах. Бумажные записи после 2004 года уже учтены автоматически на основе страховых взносов.

Наличие электронной трудовой книги защищает от потери данных, упрощает подтверждение стажа и позволяет в будущем автоматически назначать пенсию без визитов в учреждения. Подать документы можно самостоятельно или через работодателя на портале ПФУ в любое время.

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