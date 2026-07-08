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- Украина
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Нужно ли хранить квитанции об оплате коммуналки: адвокат дала четкий ответ
Специалист объяснила, когда следует хранить платежки за коммунальные услуги.
Украинцам, которые оплачивают коммунальные услуги онлайн, нет необходимости хранить бумажные квитанции. В то же время тем, кто производит платежи через почту или другие посторонние сервисы, следует оставлять чеки по меньшей мере на год.
Об этом в комментарии "РБК-Украина" рассказала адвокат АБ "Ивана Хомича" Елена Воронкова.
По ее словам, во время онлайн-оплаты через личный кабинет банка все данные о проведенных транзакциях автоматически сохраняются в электронном виде. Поэтому накапливать бумажные подтверждения таких платежей нет необходимости.
В то же время, если коммунальные услуги оплачиваются в отделениях почты или по другим сторонним платежным сервисам, бумажные квитанции лучше не выбрасывать.
«Около года лучше хранить их во избежание недоразумений по поводу дальнейших расчетов», — объяснила Елена Воронкова.
По словам юриста, это поможет подтвердить факт оплаты при возникновении спорных ситуаций с поставщиками коммунальных услуг.
Ранее мы писали, что, несмотря на неизменный тариф на газ для населения (7,96 грн за кубометр), суммы в платежках могут вырасти. Эксперты объясняют это тем, что Украине приходится импортировать часть газа по значительно более высокой цене, из-за чего накапливаются финансовые дисбалансы. В то же время, резкого повышения тарифов пока не ожидается, ведь действует мораторий на их пересмотр во время военного положения.