Нужно ли хранить квитанции об оплате коммуналки: адвокат дала четкий ответ

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Украинцам, которые оплачивают коммунальные услуги онлайн, нет необходимости хранить бумажные квитанции. В то же время тем, кто производит платежи через почту или другие посторонние сервисы, следует оставлять чеки по меньшей мере на год.

Об этом в комментарии "РБК-Украина" рассказала адвокат АБ "Ивана Хомича" Елена Воронкова.

По ее словам, во время онлайн-оплаты через личный кабинет банка все данные о проведенных транзакциях автоматически сохраняются в электронном виде. Поэтому накапливать бумажные подтверждения таких платежей нет необходимости.

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В то же время, если коммунальные услуги оплачиваются в отделениях почты или по другим сторонним платежным сервисам, бумажные квитанции лучше не выбрасывать.

«Около года лучше хранить их во избежание недоразумений по поводу дальнейших расчетов», — объяснила Елена Воронкова.

По словам юриста, это поможет подтвердить факт оплаты при возникновении спорных ситуаций с поставщиками коммунальных услуг.

Ранее мы писали, что, несмотря на неизменный тариф на газ для населения (7,96 грн за кубометр), суммы в платежках могут вырасти. Эксперты объясняют это тем, что Украине приходится импортировать часть газа по значительно более высокой цене, из-за чего накапливаются финансовые дисбалансы. В то же время, резкого повышения тарифов пока не ожидается, ведь действует мораторий на их пересмотр во время военного положения.

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