Нужно ли идти в ТЦК, если обновил данные до 18 мая: объяснение

С 18 мая все без исключения военнообязанные должны обновить свои персональные данные в ТЦК.

С 18 мая всем военнообязанным необходимо обновить свои данные в военкоматах. Это нужно сделать, несмотря на то, что ранее информация уже была обновлена.

Об этом пишет РБК-Украина.

Так, в Министерстве обороны отмечают, что с 18 мая все без исключения военнообязанные должны обновить свои персональные данные.

В то же время, тем гражданам, которые в своем военно-учетном документе имеют отметку об "исключении из военного учета", не нужно приходить для обновления своих данных, говорят в Генштабе, хотя есть нюанс.

"Если такая информация уже содержится в соответствующих государственных реестрах, и человек сможет предъявить такой документ по требованию уполномоченного представителя ТЦК и СП, полицейского или пограничника", — добавили в ведомстве.

Напомним, в субботу, 18 мая, в Украине вступил в силу новый закон о мобилизации. ТСН.ua информирует об основных изменениях.

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