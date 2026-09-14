Нужно ли идти в ТЦК после 60 лет: как теперь будет работать исключение из учета

ВЛК (иллюстративное фото) / © ТСН.ua

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Военнообязанные и резервисты, достигшие предельного возраста пребывания в запасе, будут автоматически исключаться из военного учета в реестре «Оберег». Лично обращаться в ТЦК и СП для этого не нужно.

Об этом рассказывает "Судебно-юридическая газета".

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Для большинства военнообязанных и резервистов предельный возраст пребывания в запасе составляет 60 лет. Для лиц высшего офицерского состава – 65 лет.

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Реестр «Оберіг» ежедневно проверяет дату рождения и воинское звание граждан. По достижении соответствующего возраста статус изменится автоматически.

В то же время вместе с исключением из военного учета будут автоматически отменяться действующая отсрочка или бронирование.

Что изменится в Резерв+

После автоматического изменения статуса приложение Резерв+ должно отправить соответствующее уведомление.

После этого нужно обновить военно-учетный документ. В нем должен появиться статус "Исключен".

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Что делать, если статус не изменился

Если после достижения предельного возраста в Резерв+ и дальше отображается статус «На учете», сначала следует повторно авторизироваться в приложении и обновить военно-учетный документ.

Если это не помогло, необходимо обратиться в ТЦК и СП, чтобы проверить правильность данных о дате рождения и воинском звании.

Что будет с предыдущими нарушениями

Автоматическое исключение из военного учета по возрасту не отменяет нарушений правил военного учета, зафиксированных ранее.

Такие нарушения следует урегулировать отдельно. Часть штрафов можно оплатить онлайн через Резерв+, а в некоторых случаях придется обращаться в ТЦК и СП.

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Автоматизация процедуры должна уменьшить количество личных обращений в территориальные центры и упростить обновление статуса для граждан, достигших предельного возраста пребывания в запасе.

Напомним, ранее сообщалось о возможном снижении мобилизационного возраста до 55 лет. В Офисе президента поддерживают введение четкого срока военной службы.

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