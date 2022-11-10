Нужно ли идти в военкомат, если получил повестку, но имеешь отсрочку от мобилизации – объяснение главы ТЦК

Пока нет четкого разграничения между волнами мобилизации, поэтому в армию могут забрать всех мужчин в возрасте от 18 до 60 лет, пригодных к военной службе.

В Украине происходит всеобщая мобилизация и четкого разграничения между волнами мобилизации на самом деле нет.

Об этом заявил начальник Житомирского объединенного городского территориального центра комплектования и социальной поддержки (бывшего военкомата) Игорь Бацюн в интервью "Житомир.инфо".

По его словам, мобилизации подлежат все граждане Украины в возрасте от 18 до 60 лет (преимущественно мужчины), пригодные к военной службе, которые могут выполнять воинскую обязанность.

"На самом деле нет четкого разграничения между волнами мобилизации. Прежде всего комплектование боевых воинских частей производится за счет резервистов, бывших участников АТО и ООС, с постепенным наращиванием численности подразделений за счет военнослужащих и военнообязанных", — отметил Бацюн.

По его словам, мобилизованные сначала направляются в учебные центры. Срок подготовки зависит от военно-учетной специальности.

Что делать, если получил повестку, но имеешь отсрочку от мобилизации

Игорь Бацюн напомнил, что любое лицо, получившее повестку, должно в определенный срок обратиться к указанному ТЦК и СП. Это касается и лиц, имеющих право на отсрочку или непригодных к службе по состоянию здоровья.

"Когда вручают таким людям повестки, то нужно прийти в ТЦК и СП с документами, подтверждающими право на отсрочку или непригодность к военной службе", — отметил он и предупредил, что ответственность за нарушение законодательства о мобилизации может достигать лишения свободы на срок до пяти лет.

Мобилизация в Украине

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский предложил продлить действие военного положения и всеобщей мобилизации в стране. Отметим, что такое решение в Украине будут принимать уже в шестой раз.

В октябре в Генштабе ВСУ сообщали, что существенной активизации проведения мобилизации в Украине пока нет.

В сентябре советник Офиса президента Алексей Арестович сообщил, что в случае необходимости в Украине могут мобилизовать 5,5 млн человек.

Ранее адвокат рассказал, какое наказание ждет уклоняющихся за неявку в военкомат.

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