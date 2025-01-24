Нужно ли менять старые водительские удостоверения: ответ эксперта

Водительское удостоверение нового образца можно использовать за границей в отличие от старых ламинированных документов.

Несмотря на то, что водительские удостоверения старого образца, выданные до 2013 года, действуют на территории Украины, их следует заменить современными пластиковыми документами.

Об этом рассказал соучредитель Института исследований авторынка Остап Новицкий в интервью "Радио Киев".

Эксперт отметил, что пластиковые документы нового образца имеют несколько преимуществ:

отображаются в "Дії" (имеют цифровой аналог);

могут использоваться за границей.

"Однозначно стоит менять старые удостоверения во избежание проблем. Некоторые страны уже сейчас не признают ламинированные документы, особенно если их невозможно проверить в электронных реестрах", – подчеркнул он.

Остап Новицкий добавил, что замена документа ориентировочно стоит 572 гривны, а обменять документ можно всего за один день. Это дает удобную возможность обновить документы, даже если вы срочно решили выехать за границу.

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На сайте Motor Media Review напомнили, что заменить старое удостоверение на новый пластиковый документ можно в любом сервисном центре МВД независимо от места регистрации или проживания.

Для этого необходимо:

заранее зарегистрироваться в системе е-запись;

обратиться в удобный по расположению сервисный центр МВД;

собрать необходимые документы;

явиться в сервисный центр в назначенное время и получить новое водительское удостоверение.

Если все сделано четко и вовремя, визит в сервисный центр будет длиться не более получаса.

Напомним, с 1 января водителей ждут новые правила выезда за границу. В частности, страховщики будут самостоятельно определять стоимость полисов "Зеленая карта".

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