Нужно ли мобилизовать всех: ветеран рассказал, кто и когда будет воевать

В Украине продолжаются острые дискуссии о справедливости мобилизации и правилах, по которым она проходит. Эксперт считает, что главная проблема — в избирательности. Он объяснил, почему люди уклоняются и что действительно изменит отношение общества к войне.

Об этом рассказал ветеран и глава Антикоррупционного совета при Минобороны Юрий Гудыменко.

По мнению Гудыменко, предыдущие решения государства по мобилизации усугубили кризис доверия. Он назвал их хаотичными и принятыми без ясного понимания последствий, что создало в обществе впечатление несправедливости.

«Это были какие-то суицидальные настроения государства в тот день, когда принимали это решение. Я вообще не понимаю, зачем его принимать и какой результат хотели получить», — объяснил глава Антикоррупционного совета.

Ветеран подчеркивает, что непродуманные шаги и широкий выбор стимулов являются причиной сопротивления. Когда гражданам оставляют выбор, они действуют в соответствии со своими интересами: одни готовятся защищать страну, другие активно ищут способы избежать службы.

«Если человеку дают широкий выбор, он принимает разные решения. Кто-то пойдет в армию, а кто-то переплывет Тису, кто-то будет плыть, но не доплывет», — заметил Гудыменко.

Он подчеркнул, что пока система оставляет возможность уклониться через бронирование, фиктивные справки или бегство, она не может быть справедливой.

Главная проблема мобилизации, по мнению ветерана, именно в избирательности. Если же государство четко определит, что каждый человек будет служить, не оставляя никаких вариантов, это изменит отношение к долгу.

«Если бы мы действительно приняли решение, что будет воевать каждый мужчина, и не оставили никаких вариантов, это стало бы этапом принятия для большинства. Человек стал бы готовиться, понимая, что он точно пойдет», — подчеркнул Гудыменко.

По его словам, только когда все живут по единым правилам, война перестает быть чужой, а долг — выбором.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Украине мобилизацию меняют. В Верховной Раде сообщили, благодаря чему ТЦК могут получить больше информации о военнообязанных.