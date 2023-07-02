Нужно ли мыть малину перед употреблением, а перед заморозкой

Сезон малины в разгаре, сейчас ее можно купить в магазине, на базаре, или если есть такая возможность собрать на дачном участке. Из малины можно приготовить варенье, компоты, перетереть с сахаром, заморозить, засушить. Всех беспокоит вопрос, можно, нужно ли мыть малину перед тем, как есть.

Многие отказываются мыть малину потому, что, если ее "тщательно" помыть, она превратится в кашу. Некоторые считают, что малина настолько обладает бактерицидными свойствами, что нет никакого смысла мыть ее. Существует мнение, что во время мытья вымываются витамины, малина теряет свои полезные свойства.

Нужно ли мыть малину перед ее потреблением

Мы не знаем, кто и где собирал ягоды, были ли чистые руки у сборщика, сколько и как обрабатывались, опрыскивалась ягода. Чтобы не подхватить кишечные инфекции, не получить отравления, малину перед употреблением нужно обязательно мыть.

Не мыть малину можно только в том случае, если мы знаем, как выращивалась ягода и собирали ее собственноручно чистыми руками.

Как правильно мыть малину

Мыть малину нужно непосредственно перед употреблением, чтобы она не разлезлась.

Не нужно мыть ее под струей воды. Лучше всего будет, если налить в глубокую миску холодной воды, опустить туда дуршлаг с малиной и подержать несколько минут, немного взбалтывая. Эту процедуру можно повторить несколько раз.

После этого малину можно выложить на бумажное полотенце, чтобы лишняя вода впиталась.

Нужно ли мыть малину перед замораживанием

Мыть или мыть малину перед замораживанием, хозяйки отвечают по-разному. Сухие плоды замораживаются отдельными ягодами и затем при размораживании не растекаются. Тем более в морозильнике, при низких температурах вредные бактерии погибают. Поэтому большинство хозяек рекомендует отказаться от промывания урожая.

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