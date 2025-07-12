Нужно ли обновлять данные после уплаты штрафа онлайн - ответ Минобороны

Резерв + / © ТСН.ua

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Военнообязанные, которые не успели вовремя обновить данные в ТЦК, теперь могут оплатить штраф онлайн в приложении "Резерв+”, однако это не отменяет обязанность обновить персональную информацию, данные все равно придется актуализировать.

Об этом сообщила заместитель министра обороны Украины Екатерина Черногоренко в эфире телемарафона

«В любом случае необходимость обновить свои данные после изменений остается за гражданином. Согласно действующему законодательству, например, если вы меняете номер телефона, вы должны его обновить — и сейчас в „Резерв+“ это доступно», — пояснила она.

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Черногоренко отметила, что онлайн-оплата — это удобный механизм для тех, кто не успел обновить данные вовремя и хочет избежать похода в ТЦК. Однако уплата штрафа не освобождает от обязанности актуализировать информацию.

Важно: с 11 июля в «Резерв+» действует функция оплаты штрафа онлайн. К тому же предусмотрена скидка 50% на сумму штрафа при оплате через приложение.

Напомним, ранее мы писали о том, что, 12 июля в приложении «Резерв+» произошел сбойи пользователи не могли воспользоваться им.

Ранее сообщалось, что в «Резерв+» можно будет оплатить штраф за нарушение воинского учета с 50% скидкой

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