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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
1101
Время на прочтение
1 мин

Нужно ли обществу знать всю правду о войне: Буданов дал ответ

Сознание не у всех людей приспособлено для восприятия жесткой правды, так что не надо этим испытывать людей, уверен руководитель ГУР.

Автор публикации
Светлана Несчетная Светлана Несчетная
Руководитель ГУР Кирилл Буданов

Руководитель ГУР Кирилл Буданов / © скриншот с видео

Общество должно быть готово узнать правду о происходящем на фронте со временем. Во время войны всю правду знать не надо.

Такое мнение высказал руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов в интервью военнослужащей и телеведущей Анне Максимчук, отвечая на вопрос: нужно ли обществу знать правду, которая происходит на фронте.

«Общество должно быть готово узнать правду со временем. Во время войны всю правду знать не надо. Иначе могут разные мнения у людей появляться. Я не говорю о том, что искажена реальность или что-то в этом роде. Нет. Просто сознание не у всех людей приспособлено для восприятия жесткой правды. Не надо этим, как говорится, испытывать людей. Все должно быть дозировано», — убежден начальник ГУР.

Напомним, Буданов также сказал, кого нельзя считать гражданами Украины.

Дата публикации
Количество просмотров
1101
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