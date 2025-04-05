Нужно ли обществу знать всю правду о войне: Буданов дал ответ

Руководитель ГУР Кирилл Буданов / © скриншот с видео

Реклама

Общество должно быть готово узнать правду о происходящем на фронте со временем. Во время войны всю правду знать не надо.

Такое мнение высказал руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов в интервью военнослужащей и телеведущей Анне Максимчук, отвечая на вопрос: нужно ли обществу знать правду, которая происходит на фронте.

«Общество должно быть готово узнать правду со временем. Во время войны всю правду знать не надо. Иначе могут разные мнения у людей появляться. Я не говорю о том, что искажена реальность или что-то в этом роде. Нет. Просто сознание не у всех людей приспособлено для восприятия жесткой правды. Не надо этим, как говорится, испытывать людей. Все должно быть дозировано», — убежден начальник ГУР.

Реклама

Напомним, Буданов также сказал, кого нельзя считать гражданами Украины.