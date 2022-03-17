Нужно ли оформлять полис страхования на автомобиль для выезда за границу?

Нужно ли оформлять полис страхования на автомобиль для выезда за границу?

Только отдельные страны самостоятельно оформляют украинцам бесплатный полис на автомобили.

Об оформлении полиса страхования на автомобиль для выезда за границу объясняет Юридический советчик для ВПЛ.

Сейчас в Польшу, Молдову, Словакию и Венгрию можно въехать без полиса страхования «Зеленая карта». Но в дальнейшем украинцам все равно нужно будет его приобрести. Для экономии времени оформить полис можно еще в Украине, в том числе через интернет, на короткий (до 60 дней) или более длительный срок.

Только отдельные страны самостоятельно оформляют украинцам бесплатный полис на автомобили. Так, польские страховщики ERGO, PZU и Warta, которых можно найти на пограничных пунктах после въезда в Польшу, предоставляют полисы внутреннего страхования гражданской ответственности автовладельцев на 30 дней (при наличии бланков).

Чешское страховое бюро обеспечивает бесплатное страховое возмещение ущерба, причиненного незастрахованным украинским автомобилем, в течение двух месяцев после пересечения границы. Для автомобилистов в Чехии также создали отдельную горячую линию (+420 251 032 834), где операторы могут проконсультировать на украинском языке.

Немецкие страховщики возмещают ущерб, причиненный украинскими автомобилистами в результате ДТП, до 31 мая этого года. В то же время немецкий офис Бюро «Зеленая карта» будет отвечать за урегулирование ущерба в случае аварий, а пострадавшие в ДТП по вине украинских водителей должны обращаться к нему для возмещения ущерба.

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