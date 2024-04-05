Нужно ли ограниченно пригодным срочно проходить повторную ВЛК – объяснение ТЦК

Зеленский подписал законопроект, отменяющий статус "ограниченно пригодных" к военной службе. Кто входит в этот список и нужно ли проходить ВЛК снова, объяснили в одном из ТЦК.

Ограниченно подходящим военнообязанным не следует повторно проходить ВЛК.

Об этом заявили в Полтавском ТЦК.

Отмечается, что, несмотря на распространенную в медиа информацию, изменения в законодательство, подписанные президентом Украины 3 апреля, не требуют от ограниченно пригодных военнообязанных повторного прохождения военно-врачебной комиссии (ВВК).

"Подобные изменения касаются статьи 14 (Приписка граждан Украины к призывным участкам) и статьи 26 (Увольнение с военной службы) Закона Украины "О воинской обязанности и военной службе". То есть изменения касаются допризывников и военнослужащих, но не военнообязанных граждан. Кроме того, Закон вступает в силу только через месяц, а нормативно-правовые акты, необходимые для реализации этого Закона, будут изменены еще через три месяца", — отметили в ТЦК.

Напомним, "ограниченно пригодных" больше не существует, президент подписал соответствующий документ. Сколько времени есть, чтобы пройти повторную ВЛК, при каких условиях можно уволиться из войска и какой "сюрприз" ждет военнообязанных? Все детали громких изменений – в эксклюзиве TSN.UA.

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