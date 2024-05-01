Нужно ли отправлять в Украину западных военных: экс-министр Британии дал исчерпывающий ответ

Украинские генералы могут позволить себе держать их вне линии фронта.

Бывший министр Британии, депутат Джеймс Гиппи поддержал идею президента Франции по отправке западных войск в Украину. В нашем государстве они могут заниматься обучением военных.

Об этом пишет "Униан".

"Макрон был прав, когда выдвинул эту идею. Потому что идея о том, что вы собираетесь ротировать украинские бригады с линии фронта и отвезти их в тысячу миль в тыл в Германию или Польшу, чтобы научить их высокому уровню комбинированного маневра, я просто не думаю, что это реалистично", – заявил Джеймс Гиппи.

Он также добавил, что украинские генералы могут позволить себе держать их вне линии фронта так долго.

"Поэтому, я думаю, что следующий большой шаг – это не возможности в виде оружия или чего-то еще, следующий большой шаг – это прибытие военных на запад Украины для проведения этой комбинированной подготовки", – подчеркнул Гиппи.

Он также добавил, что отправки тысячи танков, сотни истребителей и тысяч артснарядов не хватит для победы ВСУ.

Напомним, что Франция просит Грецию предоставить ПВО для защиты неба на время Олимпиады.

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