Нужно ли платить налоги с чаевых: Гетманцев предупредил, что скоро ждет рестораторов

Работники ресторанов нарушают закон, если не платят налоги с чаевых. Сейчас они избегают ответственности за то, что ресторанный бизнес находится вне фокуса внимания налоговой службы, но ситуация вскоре изменится.

Об этом рассказал глава комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев в интервью YouTube-каналу "ASA Trепс".

"Я очень широко общаюсь с людьми. Я очень широко общаюсь с этим бизнесом, с представителями этого бизнеса. Пусть не будет у них иллюзий, что я не понимаю, что происходит. Я знаю очень хорошо ситуацию на этом рынке. Кстати, не только на этом рынке. В рамках детенизации я вынужден был углубиться во многие индустрии в нашем государстве. Так вот, я понимаю совершенно четко, что в ресторанах есть большая проблема в этом отношении [уклонение от уплаты налогов – ред.]", – отметил Гетманцев.

По его словам, во многих кафе и ресторанах вообще не пробивают чеки или иным образом занижают отчеты о своих доходах.

"С точки зрения фискального потенциала, мы не видим эту отрасль [ресторанный бизнес – ред.] на первом месте. Поэтому на сегодняшний день налоговая отрабатывает торговлю разнообразными товарами – продуктами питания и прежде всего, бесспорно, электроники. А после того, как эти рынки будут выведены на свет Божий в полном объеме, мы уже будем заниматься менее привлекательным с фискальной точки зрения рынками", – предупредил Гетманцев.

Он добавил, что от уплаты налогов уклонятся не только владельцы заведений, но и рядовые работники, которые получают чаевые и не декларируют их как доход.

"Мы не должны подменять закон какими-то своими суждениями о нем. Так что налогообложению подлежит любой доход кроме тех доходов, которые определены непосредственно в законе как льгота. Поэтому здесь для меня дискуссии нет вообще", — подчеркнул Даниил Гетманцев.

Напомним, Рада приняла историческое повышение налогов в Украине. Главные изменения касаются повышения военного сбора.

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