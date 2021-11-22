Нужно ли принимать антибиотики во время лечения COVID-19: ответ Минздрава

Нужно ли принимать антибиотики во время лечения COVID-19: ответ Минздрава

Необходимость в приеме антибиотиков определяет врач и только при наличии лабораторно подтвержденной бактериальной инфекции или при обоснованном подозрении на нее.

COVID-19 имеет вирусное происхождение, а антибиотики действуют только на бактерии. Принимать антибиотики для "профилактики" – нецелесообразно, ведь они не лечат COVID-19, а только могут усугубить состояние больного.

Об этом сообщается на сайте Министерства здравоохранения Украины.

"Решение о применении антибиотиков принимает исключительно врач. Антибиотики могут назначить только при наличии лабораторно подтвержденной сопутствующей бактериальной инфекции или обоснованном подозрении на нее", — говорится в сообщении.

Лечение во время легкой степени заболевания, когда пациент лечится амбулаторно, предполагает полноценное питание, достаточное количество жидкости, симптоматическое лечение с применением жаропонижающих средств (парацетамол, ибупрофен и т.п.) при лихорадке и боли. И никаких антибиотиков, говорят в Минздраве.

При средней степени тяжести антибактериальные средства также противопоказаны, они могут назначаться исключительно при наличии лабораторно подтвержденной сопутствующей бактериальной инфекции или при обоснованном подозрении на нее.

Во время тяжелого и критического состояния использования антибиотиков рассматривается также при условии присоединения бактериальной флоры, добавили в Министерстве здравоохранения Украины.

Читайте также: