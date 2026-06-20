Нужно ли проходить ВВК для бронирования от мобилизации: важно разъяснение адвокатов

ВВК

Реклама

В Украине на фоне всеобщей мобилизации продолжаются кардинальные изменения в процессах военного учета. Одним из наиболее дискуссионных вопросов остается получение отсрочки для работников критически важных предприятий. В частности, все чаще возникают ситуации, когда руководство компаний требует от подчиненных обязательного прохождения военно-врачебной комиссии перед подачей документов на бронь.

Об этом написали адвокаты на портале «Юристи.UA».

Поводом для разъяснения стало обращение украинца, столкнувшегося с давлением на работе. Мужчина рассказал, что руководство настойчиво требует от него пройти медицинское освидетельствование в ТЦК перед тем, как внести его в списки на отсрочку.

Реклама

Юристы подчеркивают, что подобные требования со стороны работодателей на практике встречаются регулярно, однако они лишены законных оснований. Отсутствие актуальных данных о прохождении медицинского осмотра не препятствует получению официального статуса забронированного.

«Юридически отсутствие ВВК не влияет на возможность получения бронирования. Если Вы бронируетесь из-за действия, система точно пропустит. Но работодатель может потребовать прохождения», — акцентировал адвокат Вячеслав Кирда.

Как работает электронная система и где кроется нюанс

Эксперты объясняют, что цифровизация услуг значительно упростила процесс. Когда предприятие подает заявку в электронном виде, автоматизированные системы проверяют факт официального трудоустройства и наличие лица в реестрах военнообязанных. Никаких блокировок из-за отсутствия отметки о военно-врачебной комиссии на этом этапе не происходит.

В то же время правоведы советуют гражданам внимательно анализировать каждый частный случай. Несмотря на то, что закон не обязывает проходить медосмотр сугубо ради брони, внутренняя политика предприятия или другие сопутствующие распоряжения ТЦК и СП могут создавать ситуации, когда военнообязанному придется самостоятельно принимать решение о визите к врачам.

Реклама

Мобилизация в Украине — последние новости

Напомним, Ольга Решетилова указала на важные изменения в процессе мобилизации, необходимые для «адекватного» процесса. Речь идет о мотивированных военных, реформе системы военно-врачебных комиссий, улучшении самого механизма призыва и т.д.

Также министерство обороны расширило возможности применения «Резерв+». Теперь оформить отсрочку дистанционно могут не только педагогические и научно-педагогические работники, но и научные работники заведений высшего образования и научных учреждений.

Новой услугой могут воспользоваться работники Президиума Национальной академии наук Украины, отраслевых академий наук и их аппаратов.

Новости партнеров