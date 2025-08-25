- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 1794
- Время на прочтение
- 1 мин
Нужно ли проходить ВВК, если есть бронирование: адвокат все объяснила
Даже те, у кого есть отсрочка, часто проходят ВВК. В то же время адвокат объяснила, кто из военнообязанных освобождается от прохождения комиссии.
Граждане Украины, у которых уже есть бронирование от мобилизации, не должны проходить военно-врачебную комиссию (ВВК).
Об этом рассказала адвокат Екатерина Анищенко, сообщает «РБК-Украина».
По словам юриста, на сегодня в Украине ВВК проходят даже те, кто подает документы на отсрочку или бронирование от мобилизации. Однако существуют исключения: например, если бронирование уже оформлено, проходить комиссию не нужно.
«Но в большинстве случаев прохождение ВВК является одной из стадий процесса — либо мобилизации, либо получения отсрочки», — отметила Анищенко.
Кто не должен проходить ВВК?
По словам адвоката, на ВВК не направляют:
призывников (мужчины в возрасте 18-25 лет), кроме тех, кто проходил срочную службу, закончил военную кафедру или уже стал военнообязанным;
призывников, которые до 25 лет прошли общевойсковую подготовку или базовую службу;
военнообязанных с заявлением об отсрочке — на время его рассмотрения (7 дней) и в течение действия предоставленной отсрочки;
военнообязанных с отсрочкой по бронированию от предприятия и решением Министерства экономики;
снятых с учета из-за достижения предельного возраста, состояния здоровья или приговора за тяжкое/особо тяжкое преступление.
Напомним, ранее в Минобороны Украины сообщили, что военнообязанные, у которых есть действующая отсрочка от призыва или которые находятся на бронировании, не направляются на прохождение ВВК. Это определено Порядком проведения призыва граждан на военную службу по мобилизации.