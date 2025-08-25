Нужно ли проходить ВВК, если есть бронирование: адвокат все объяснила

Военно-врачебная комиссия / © ТСН.ua

Граждане Украины, у которых уже есть бронирование от мобилизации, не должны проходить военно-врачебную комиссию (ВВК).

Об этом рассказала адвокат Екатерина Анищенко, сообщает «РБК-Украина».

По словам юриста, на сегодня в Украине ВВК проходят даже те, кто подает документы на отсрочку или бронирование от мобилизации. Однако существуют исключения: например, если бронирование уже оформлено, проходить комиссию не нужно.

«Но в большинстве случаев прохождение ВВК является одной из стадий процесса — либо мобилизации, либо получения отсрочки», — отметила Анищенко.

Кто не должен проходить ВВК?

По словам адвоката, на ВВК не направляют:

призывников (мужчины в возрасте 18-25 лет), кроме тех, кто проходил срочную службу, закончил военную кафедру или уже стал военнообязанным;

призывников, которые до 25 лет прошли общевойсковую подготовку или базовую службу;

военнообязанных с заявлением об отсрочке — на время его рассмотрения (7 дней) и в течение действия предоставленной отсрочки;

военнообязанных с отсрочкой по бронированию от предприятия и решением Министерства экономики;

снятых с учета из-за достижения предельного возраста, состояния здоровья или приговора за тяжкое/особо тяжкое преступление.

Напомним, ранее в Минобороны Украины сообщили, что военнообязанные, у которых есть действующая отсрочка от призыва или которые находятся на бронировании, не направляются на прохождение ВВК. Это определено Порядком проведения призыва граждан на военную службу по мобилизации.