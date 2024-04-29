Нужно ли украинцам обязательно проходить ВВК: военный дал исчерпывающий ответ

Проходить ВВК украинцам будет нужно обязательно.

Украинцам обязательно нужно будет проходить ВВК после уточнения данных в ТЦК. Делать это нужно, даже если они получили отсрочку.

Об этом сообщил представитель Полтавского областного ТЦК и СП майор Роман Истомин, пишет Telegraf.

По его словам, информация о пригодности к военной службе, определяемая ВВК, является одним из пунктов военно-учетных данных.

"Поэтому не нужно этого бояться или обвинять ТЦК в незаконности такого направления", - подчеркнул Истомин.

Напомним, что Верховная Рада в первом чтении приняла законопроект №10379, предусматривающий усиление ответственности за военные правонарушения мобилизации.

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