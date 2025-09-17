ТСН в социальных сетях

Нужно ли в Украине отключать мобильную связь во время атак РФ: мнение военного

Военный отметил, что возможны разные сценарии с отключением связи.

Автор публикации
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Воздушная тревога

Воздушная тревога / © tsn.ua

В Украине обсуждается возможность отключения мобильной связи или услуги передачи данных с целью борьбы с БПЛА врага. Пока нужды в этом нет.

Об этом сообщил украинский специалист по радиотехнологиям Сергей Бескрестнов.

По его словам, на данный момент «Шахеды» не руководствуются из-за мобильной связи. К тому же, попытки передавать координаты полета военные прекращают, блокируя сим-карты врага.

«То есть сейчас нет нужды делать что-либо с мобильной связью в масштабах страны. Еще раз — сейчас нет реальной необходимости что-либо отключать», — написал он.

Но, отмечает он, мы должны быть готовы к любым сценариям.

«Наш противник технически грамотен и коварен. Будет проблема — будем действовать», — заключил Бескрестнов.

Напомним, во время воздушной тревоги в Украине может быть отключена мобильная связь. Как объясняют военные, это необходимо для противодействия определенным типам российских беспилотников, которым нужна высокоскоростная передача данных. Это, в частности, вражеские дроны, оборудованные камерами.

По данным источника в Генштабе, возможно, целесообразно в некоторых случаях применять уменьшение скорости мобильного интернета для ограничения работы БПЛА в режиме FPV.

На сегодняшний день, добавляют в ведомстве, хватает мер, противодействующих использованию Россией украинской мобильной сети для навигации дронов. Но не исключено, что ситуация может измениться.

