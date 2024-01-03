Нужно ли вакцинироваться, если вы болели COVID-19: объяснение МОЗ

Иммунный ответ развивается как вследствие перенесенной инфекции, так и вследствие прививки. Поэтому иммунитет от COVID-19 приобретут как люди, переболевшие им, так и те, кто вакцинировался.

Об этом говорится в сообщении МОЗ.

"И после вакцинации вы гарантированно получите защиту от тяжелого течения COVID-19. А получить иммунитет в результате перенесенной инфекции – это одновременно рисковать появлением осложнений и даже смерти", – предупредили специалисты.

Гибридный иммунитет – лучшая защита

Как поясняют в Минздраве, кроме приобретенного вследствие перенесенного COVID-19 иммунитета и иммунитета после вакцинации существует третий вариант – гибридный. Его получают люди, которые переболели, а затем вакцинировались или наоборот вакцинировались, а затем заболели.

Минздрав приводит результаты опубликованного в медицинском журнале The Lancet масштабного метаанализа 26 исследований, который показал:

у тех, кто переболел COVID-19, эффективность защиты против госпитализации или тяжелой болезни через 12 месяцев после болезни составила 74%;

для тех, кто болел и вакцинировался, защита от госпитализации или тяжелой болезни составила 97% через 12 месяцев после первичного курса вакцинации и 95% через шесть месяцев после первого бустера.

Так, гибридный иммунитет дает лучшую защиту от тяжелого течения COVID-19 и его последствий. Поэтому даже переболев коронавирусом лучше вакцинироваться, чтобы получить более крепкую защиту.

"Сделайте первичный курс прививок, а если у вас есть – то получите бустерную прививку. Вакцинироваться можно уже через 28 дней с момента появления первых симптомов болезни или положительных результатов теста на ковод", – отмечают в МОЗ.

Напомним, у нового штамма коронавируса появились неожиданные симптомы, кроме уже привычного насморка и боли в горле.

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