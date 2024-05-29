Нужно ли военнообязанным до 25 лет обновлять данные в ТЦК или "Резерве+": ответили в Минобороны

В Украине уменьшен призывной возраст от 27 до 25 лет.
Все военнообязанные мужчины от 18 до 60 лет должны обновить данные либо в ТЦК и СП, либо в приложении "Резерв+".
Об этом сообщает Министерство обороны Украины.
"Мне нет 25 лет. Нужно ли мне обновлять данные? Да. Если Вам исполнилось 18 лет", — говорится в сообщении оборонного ведомства.
Напомним, 2 апреля 2023 года президент Владимир Зеленский подписал закон 9281, согласно которому в Украине уменьшен призывной возраст от 27 лет до 25 лет. Однако это не освобождает от обновления данных.
Добавим, по обновленным правилам, все военнообязанные обязаны обновить персональные данные в течение 60 дней с момента вступления закона.
Как сообщалось ранее, в Минобороны назвали дату появления QR-кода в приложении "Резерв+".
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