Нужно ли военнообязанным с бронированием проходить ВЛК до конца февраля: адвокат рассказал

В марте 2024 года Верховная Рада Украины приняла закон, отменивший статус "ограниченно пригодный к военной службе". Теперь те, кто имел этот статус, должны пройти повторное медицинское освидетельствование для определения своей пригодности к службе.

Военнообязанные, ранее признанные ограниченно пригодными к военной службе, должны пройти повторную военно-врачебную комиссию (ВЛК) до 4 февраля 2025 года.

Об этом сообщил адвокат Дмитрий Дончак на портале b2bconsult.

Если состояние здоровья военнообязанного не изменилось, ВЛК сочтет его пригодным для службы в воинских частях обеспечения, территориальных центрах комплектования (ТЦК), военных учебных заведениях, медицинских подразделениях, логистических частях, подразделениях связи или охраны.

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Согласно переходным положениям, граждане, признанные ограниченно пригодными к вступлению в силу данного закона, должны в течение девяти месяцев пройти повторную ВЛК. Однако в законе не уточняется, должны ли военнообязанные самостоятельно обращаться в ТЦК для прохождения медосмотра или ждать повестки.

"Из текста непонятно — должен ли военнообязанный сам, добровольно идти на повторную ВЛК, или он должен ждать повестки из своего ТЦК, и только тогда идти на ВЛК. Многие считают, что самому идти не нужно, потому что есть постановление КМУ № 560, где в пункте 63 указано, что военнообязанные, имеющие срок действия отсрочки от призыва на военную службу во время мобилизации, на особый период не завершился, на медицинское освидетельствование не направляются", – рассказал адвокат.

По словам юриста, ТЦК считают, что военнообязанный должен сам явиться в центр комплектования для прохождения ВЛК. Если это не сделать до 4 февраля 2025 г., могут возникнуть проблемы с последующим статусом или бронированием.

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“Учитывая, что сейчас у вас есть действительное бронирование, я рекомендовал бы самостоятельно явиться в ТЦК и пройти медосмотр. Чтобы потом не беспокоиться с продолжением этого статуса”, — добавил Дончак.

Несвоевременное прохождение ВЛК может привести к потере права на отсрочку или возникновению юридических осложнений у военнообязанных. Поэтому адвокаты советуют заранее подготовиться к повторному медицинскому осмотру.

Напомним, что многодетные родители, люди с инвалидностью, студенты и другие граждане, имеющие основания для отсрочки от мобилизации, должны в течение 7 дней сообщить о своем статусе Территориальному центру комплектования (ТЦК).