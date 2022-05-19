Нужно ли вынимать зарядное устройство из розетки, если ничего не заряжается

У многих из нас к розеткам подключены зарядки от телефонов и разных гаджетов. И мы не вынимаем их из зарядных устройств даже если они ничего не подзаряжают. Нужно ли вынимать зарядки, какие предосторожности с этим связаны — в материале ТСН.ua

Значительное потребление электроэнергии.

Существует мнение, что если зарядка ничего не заряжает, она все равно потребляет электричество. На самом деле потребление очень незначительное, и в режиме круглосуточного потребления набегает около 5 Вт за сутки или около 2-х кВт за год. Телевизор, работающий фоном, или свет, который не выключили, обойдутся в несколько раз дороже.

Износ блока питания

Конденсаторы и схемотехника, находящиеся внутри адаптеров питания рассчитаны в среднем на 50-100 тысяч часов работы. В дешевых зарядках этот срок обычно меньше, но несколько лет без извлечения из розетки он может проработать. Так что скорее всего раньше купите новый смартфон вместо устаревшего, чем зарядное устройство сломается из-за постоянного подключения к сети.

Возгорание или взрыв

Взорваться или вспыхнуть блок питания сам по себе не сможет, слишком мало энергию он потребляет. Ему не страшны небольшие перепады напряжения, к тому же даже у недорогих зарядок сейчас есть защита от перегрева и замыкания. Самое плохое, что может произойти, так это сплавится корпус и испортит розетку или удлинитель. Это произойдет, если совпадет использование самого дешевого китайского адаптера без защиты от перегрева и замыкания и случится большой прыжок напряжения.

Поэтому извлекать из розеток адаптер, как и другие электрические приборы, следует во время грозы. Когда в результате скачка напряжения может произойти короткое замыкание и все подключенные к бытовой сети приборы выйдут из строя. Вытаскивать адаптер из розетки нужно также, если он греется после отключения смартфона. Это может свидетельствовать о его неисправности или о проблемах в самой электрической сети. Соответственно, необходимо либо заменить зарядное устройство, либо проверить сеть.

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