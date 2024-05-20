Нужно ли женщинам загружать "Резерв+": в Минобороны дали исчерпывающий ответ

Женщина загружать приложение не требуется, так как это дополнительная нагрузка на “Резерв+”.

В Минобороны призвали всех не военнообязанных украинцев, в частности женщин, не загружать приложение "Резерв+".

Об этом сообщила заместитель министра обороны Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Екатерина Черногоренко.

По ее словам, женщина загружать приложение не нужно, поскольку это дополнительная нагрузка на “Резерв+”, которая и без того испытывала проблемы с количеством украинцев, решивших обновить свои данные.

"Мы очень просим всех, кто не военнообязанных, призывников и резервистов, не загружать приложение. Мы понимаем, что сейчас есть огромный интерес к продукту. Но количество запросов на авторизацию рекордное. Поэтому это может вызвать излишнюю нагрузку на серверы и сбои", — подчеркнула Черногоренко.

Напомним, что проблемы с авторизацией в приложении "Резерв+" были в первые полтора дня. Система получила очень высокую нагрузку.

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