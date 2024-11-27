"Нужно мобилизовать почти 2 млн человек": военный ВСУ сказал, возможно ли в ближайшее время контрнаступление

Для того чтобы наступать, наших бойцы должно быть втрое больше, чем врага.

Сегодня против Сил обороны воюют 600-700 тысяч человек. Чтобы пойти в контрнаступление, украинской армии нужно мобилизовать не менее 1,8 миллиона человек.

Об этом в эфире "КИЕВ24" сказал Евгений Иевлев, военнослужащий ВСУ.

Это только для того, подчеркивает он, чтобы освободить территорию. Затем их кто-то должен контролировать и удерживать.

"Относительно известной военной науки, военных книг, мне не совсем понятно, как это можно сделать. Если говорить о локальных местах, хочется верить, что у командования есть некоторые планы", — отметил Иевлев.

Он добавляет, что боевые подразделения, находящиеся сегодня на передовой, истощены. У них есть определенный кризис с пехотой, а о штурмовых действиях — говорить нечего.

Ранее говорилось, что в настоящее время украинские Вооруженные силы находятся в оборонной позиции в соответствии с принятой в 2023 году стратегией. Если же у Силы обороны планы на контрнаступление, то это требует тишины.

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