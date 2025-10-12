Нужно мобилизовывать 16-18-летних: военный ВСУ призвал создать новую армию

Командир разведки ВСУ призывает готовить новую армию из молодежи уже сейчас / © ТСН.ua

В Украине нужно мобилизовывать 16-18-летних и формировать из них новую армию, чтобы за пять лет получить качественных военных.

Такое мнение высказал командир подразделения разведки ВСУ Денис Ярославский в интервью youtube-каналу «Відверто».

«Для того чтобы разорвать этот замкнутый круг, это бесконечные атаки Российской Федерации, мы должны подготовить новую армию, новую армию, которую мы сможем выпустить через пять лет. Европа это ясна. Она в 2023 году начала формировать новый тип армии. А мы на сегодняшний день из-за изнурительной войны не можем позволить себе сформировать параллельную армию из людей, которым, например, сейчас им шестнадцать, восемнадцать лет, и сделать из них через пять лет качественных военных. Вот над этим мы должны сейчас думать», — сказал военный.

По его словам, стратегический план по этому поводу уже разработан и передан высшему руководству.

«У нас есть стратегический план, как это сделать. Этот план мы уже предоставили высшему командному руководству. Это по факту создания параллельной армии, университета нового типа войны, новой структуры войны, которая благодаря нашим партнерам сможет сформировать через три-пять лет новую армию. Когда у твоей страны есть сильная армия, война даже не начнется… Другого у нас нет способа», — подытожил Ярославский.

