"Нужно перезагрузить работу Министерства обороны" – Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский официально представил нового министра обороны Рустема Умерова, заявив, что он может перезагрузить работу Министерства обороны.

Об этом шла речь в вечернем обращении президента 7 сентября.

"Сильный человек. Системный. Хорошо знает сферу обороны. С первых дней полномасштабной войны вовлечен в переговоры по оружию для Украины. Очень чувствительны переговоры. Результативны. Занимается переговорами и по освобождению наших людей из российского плена. В этом у Рустема тоже важны для Украины результаты. Он может перезагрузить работу Министерства обороны. Именно это сейчас нужно", – заявил президент.

Глава государства также поздравил украинских героев с Днем военной разведки Украины.

"Все мы понимаем, насколько они круты – наши разведчики. Настоящая смелость, мощные результаты. Поблагодарил ГУР от всей Украины", – сказал он.

Относительно международных переговоров, Зеленский рассказал о темах разговоров с премьер-министром Великобритании Сунаком и премьером Израиля Нетаньяху. Конечно – это безопасность.

"Провел несколько важных совещаний именно по нашей международной работе. За этот сентябрь должны достичь нескольких вполне конкретных результатов в работе с партнерами. Это касается и нового оружия для Украины – готовим новости, и наших дипломатических усилий, чтобы объединить еще больше стран мира ради восстановление мира на всей нашей земле. Готовим больше мирового давления на Россию", – сообщил Зеленский.

О нацгвардейцах на востоке и юге

Зеленский отметил 12-ю бригаду специального назначения, которая сражается на востоке Украины. А также 3-я и 15-я бригады Нацгвардии, воюющие на южных направлениях.

"Я благодарю вас, воины, за очень-очень результативное уничтожение оккупантов! Результаты – это то, что сейчас необходимо Украине от всех. На всех уровнях. От всех, кто воюет ради Украины, кто работает ради Украины, кто поддерживает нас в мире", – подытожил президент.

Добавим, что ранее Зеленский рассекретил имя разведчика, воевавшего в тылу кафиров. Это подполковник Олег Бабий, удостоенный звания Героя Украины посмертно.

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