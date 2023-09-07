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"Нужно перезагрузить работу Министерства обороны" – Зеленский

Автор
Юлия АбрамоваЮлия Абрамова
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"Нужно перезагрузить работу Министерства обороны" – Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский / Фото: Владимир Зеленский

Зеленский официально представил нового министра обороны Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский официально представил нового министра обороны Рустема Умерова, заявив, что он может перезагрузить работу Министерства обороны.

Об этом шла речь в вечернем обращении президента 7 сентября.

"Сильный человек. Системный. Хорошо знает сферу обороны. С первых дней полномасштабной войны вовлечен в переговоры по оружию для Украины. Очень чувствительны переговоры. Результативны. Занимается переговорами и по освобождению наших людей из российского плена. В этом у Рустема тоже важны для Украины результаты. Он может перезагрузить работу Министерства обороны. Именно это сейчас нужно", – заявил президент.

Глава государства также поздравил украинских героев с Днем военной разведки Украины.

"Все мы понимаем, насколько они круты – наши разведчики. Настоящая смелость, мощные результаты. Поблагодарил ГУР от всей Украины", – сказал он.

Относительно международных переговоров, Зеленский рассказал о темах разговоров с премьер-министром Великобритании Сунаком и премьером Израиля Нетаньяху. Конечно – это безопасность.

"Провел несколько важных совещаний именно по нашей международной работе. За этот сентябрь должны достичь нескольких вполне конкретных результатов в работе с партнерами. Это касается и нового оружия для Украины – готовим новости, и наших дипломатических усилий, чтобы объединить еще больше стран мира ради восстановление мира на всей нашей земле. Готовим больше мирового давления на Россию", – сообщил Зеленский.

О нацгвардейцах на востоке и юге

Зеленский отметил 12-ю бригаду специального назначения, которая сражается на востоке Украины. А также 3-я и 15-я бригады Нацгвардии, воюющие на южных направлениях.

"Я благодарю вас, воины, за очень-очень результативное уничтожение оккупантов! Результаты – это то, что сейчас необходимо Украине от всех. На всех уровнях. От всех, кто воюет ради Украины, кто работает ради Украины, кто поддерживает нас в мире", – подытожил президент.

Добавим, что ранее Зеленский рассекретил имя разведчика, воевавшего в тылу кафиров. Это подполковник Олег Бабий, удостоенный звания Героя Украины посмертно.

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Дата публикации
Просмотры
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