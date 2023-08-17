"Нужно повысить меры безопасности": генерал Маломуж оценил угрозу от РФ в День Независимости

Решение об атаке на Украину может быть принято Путиным в течение получаса.

Генерал армии, руководитель Службы внешней разведки Украины в 2005-2010 годах Николай Маломуж считает, что защитникам Украины нужно быть в постоянной боеготовности, но в праздничный для нашего государства День Независимости меры безопасности следует повысить.

Об этом он говорил в эксклюзивном интервью ТСН.ua.

“Готовиться надо и 24-го [августа], потому что может быть удар, и до того и после. Я думаю, что мы в постоянной боеспособности. Акцентировано, что в праздник нужно повысить меры безопасности. А что именно гарантированно будет 24-го, я бы не говорил. Я не знаю, есть ли такие точные разведданные”, — заметил Маломуж.

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Экс-руководитель Службы внешней разведки подчеркнул, что решение нанести удар по Украине может быть принято Путиным в течение получаса.

По его словам, российская армия на данный момент способна запустить 50-70 ракет и где-то до полусотни и более дронов.

“Это тот пакет, который они запускают в такой какой-то чрезвычайный период. Надо готовиться к массированным ударам в эти периоды... разными средствами и по всей стране, включая Киев... Нам нужно предусматривать, что эти удары и тревога могут быть опасны для каждого. Поэтому здесь следует особенно внимательно относиться к сигналам тревоги", — подчеркнул Николай Маломуж.

Напомним, ранее премьер-министр Украины Денис Шмигаль предупредил украинцев об угрозе новых массированных ракетных ударов по украинской энергетической системе.

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