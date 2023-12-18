"Нужно увольнять или штрафовать родителей": украинская учительница о хамстве современных школьников

Многие дети страдают нарциссизмом и считают, что вокруг них должны все бегать, говорит учительница.

Одна из украинских педагогов пожаловалась на невоспитанность современных школьников. Она говорит, что родители забывают о статье 150 семейного кодекса Украины, за невыполнение которой должны были увольнять с работы или штрафовать.

Об этом педагогиня рассказала в интервью программе "Откровенности профессий".

Учительница рассказывает о "безразличии родителей к воспитанию своего чада".

"Все забыли об обязанностях. Люди не воспитывают детей согласно статье 150 семейного кодекса. Плохо, что перестали родителей увольнять с работы и штрафовать за небрежное воспитание детей. А если бы родителей посадили в камеру на три дня, за небрежное воспитание детей, тогда родители лучше воспитывали. Если бы родителей увольняли бы с работы или зарплату снимали или штрафовали, то родители обращали внимание на свои обязанности", – сказала педагогиня.

Она говорит, что родители сейчас считают, что учителя вроде бы обязаны терпеть плохое воспитание их детей.

Кроме того, по словам педагогики, многие дети страдают нарциссизмом и считают, что вокруг них должны все бегать.

"Ни к кому не применяется статья 150 в отношении родителей, воспитывающих ребенка, не умеющего себя вести в окружении и страдающего нарциссизмом – все должны бегать вокруг нее. Учителя, которые забывают, что они несут воспитание по той же статье, по разрешению родителей Если родители говорят, что я вам разрешаю применять 150 статью, то учитель имеет право приказать ребенка.Если родители этого разрешения не давали, то каждый учитель может сказать: "Простите у вас есть вопросы к моему преподаванию, у меня есть вопросы к вашему воспитанию. ", – сказала педагогиня.

По ее словам, учителя боятся таких ситуаций, ведь администрации уходят от скандалов и не умеют самостоятельно их решать.

Напомним, для школьников Киева, Днепра, Черкасс зимние каникулы 2023-2024 начнутся 23 декабря 2023 и закончатся 7 января 2024 года.

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