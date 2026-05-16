Украина
969
2 мин

"Нужны достаточные силы, чтобы сдержать наступление": Наев об угрозе из Беларуси

Силы обороны пока не фиксируют критического накопления российских войск на территории Беларуси, но планы россиян могут измениться.

Богдан Скаврон
Белорусская граница

На украинской границе с Беларусью в настоящее время критической ситуации нет, но на этом направлении нужны достаточные силы, чтобы сдержать возможное наступление.

Об этом заявил бывший командующий объединенных сил ВСУ, генерал-лейтенант Сергей Наев в комментарии Новини.LIVE.

По его словам, Силы обороны пока не фиксируют критического накопления российских войск на территории Беларуси.

«Но российские планы могут измениться, главное, чтобы мы адекватно реагировали», — добавил украинский генерал.

Сергей Наев отметил, что на этом направлении уже выполнены работы по минированию и обустройству оборонительных рубежей, однако здесь нужно постоянно удерживать достаточное количество сил для сдерживания возможного наступления.

«Необходимо постоянное пребывание адекватной силы с нашей стороны, чтобы наши войска по численности и по боевому потенциалу были достаточны для того, чтобы сдержать то вражеское наступление, которое может быть», — отметил он.

Напомним, Украина начинает дополнительное укрепление обороны на севере страны из-за попыток России втянуть Беларусь в прямую военную агрессию. План реагирования на возможные новые операции врага в ближайшее время будет утвержден на Ставке.

Тем временем самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко анонсировал точечную мобилизацию в своей стране.

При этом Беларусь активно развивает полигоны и логистику на украинском направлении. Представитель ГПСУ Андрей Демченко рассказал о численности войск РФ в РБ, угрозе нового вторжения.

