Нужны ли будут зимой генераторы: в Минэнерго дали совет на отопительный сезон

В Министерстве энергетики готовятся к сложному отопительному сезону, учитывая, что в тактике российской армии, разрушающей ракетными ударами энергетическую инфраструктуру Украины, ничего не изменилось.

Об этом говорил министр энергетики Герман Галущенко в эфире национального телемарафона.

Мы исходим из того, что в тактике террористов ничего не изменится, и с началом сезона они снова начнут массированные атаки на энергосистему. Безусловно, если есть генераторы – это хорошо, и они должны быть”, — подчеркнул он.

При этом Галущенко отметил, что генераторы — это только резерв и дополнительная возможность обеспечивать электроснабжение в случае чрезвычайной ситуации, вызванной массированным обстрелом.

Он напомнил, что было много "экспертных мнений" о катастрофе с энергоснабжением и о возможных отключениях в апреле — июле.

"Как по факту видим, ничего не произошло. Мы делаем все, чтобы обеспечить надежную поставку энергии для наших потребителей. Но, безусловно, если есть дополнительное оборудование, в частности генераторы, то их надо иметь, никуда не нужно отдавать. Лучше пусть будут в качестве резерва”, — резюмировал министр.

Напомним, Украина ожидает продолжения вражеских атак на энергетические объекты в течение следующей зимы. В Министерстве энергетики надеются на помощь западных партнеров.

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