Нужны новые подходы, новые стратегии: Умеров – об отставке Залужного

Генералу Валерию Залужному выпала одна из сложнейших задач – руководить Вооруженными Силами Украины во время Великой Войны с Россией. Но война меняется и требует перемен.

Об этом сообщил министр обороны Украины Рустем Умеров.

"Вооруженные Силы Украины вместе со всем Народом нашей страны продемонстрировали всему миру, что Украина – будет бороться за свое и за своих, несмотря на то, с каким врагом имеет дело. Наши воины отразили нашествие агрессора, защитили нашу государственность, и продолжают ежедневно защищать нашу независимость. Но война не остается одинаковой. Война меняется и требует изменений. Боевые действия 2022, 2023 и 2024 – это три разных реальности", – отметил глава Минобороны.

Умеров подчеркнул, что 2024 год принесет новые изменения, к которым Украина должна быть готова. А для этого, по его словам, требуются новые подходы, новые стратегии.

"Сегодня было принято решение о необходимости смены руководства Вооруженных Сил Украины. Искренне благодарен Валерию Федоровичу за все достижения и победы. Слава Украине", – написал Рустем Умеров.

Напомним, в четверг, 8 февраля, президент Украины Владимир Зеленский отправил в отставку главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.

Новым главнокомандующим ВСУ президент назначил генерала Александра Сырского.

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