Нынешняя волна СOVID-19 уже превысила прошлогоднюю: украинцев предупредили о рекордных данных в ближайшее время

В конце октября количество больных COVID-19 в Украине за сутки может достичь более 20 тысяч.
В Украине текущая волна коронавируса по большинству показателей превысила прошлогоднюю осеннюю волну. В ближайшее время количество инфицированных увеличиваться и дальше.
Об этом говорится в прогнозе ученых Национальной академии наук Украины.
Отмечается, что значение будет нарастать довольно быстро. Наибольшая нестабильность ожидается в ближайшее время, за 4 выходных подряд.
По данным НАН, в течение последних двух недель количество новых случаев СOVID-19 выросло вдвое за 2 недели и пять раз в месяц. За две недели выросли такие показатели:
- количество положительных результатов тестов ПЦР выросло в 2,1 раза,
- количество новых госпитализаций увеличилось в 1,7 раза.
- Смертность выросло в 2,3 раза.
Также, как уточняется, смертность уже на 20% больше пиковых значений, а общее количество занятых коек в больницах — уже на 6% и продолжает стремительно расти.
"На этой неделе ожидаются рекордные значения количества новых заболеваний, но этому, вероятно, помешают длинные выходные, которые традиционно приводят к уменьшению количества официальных случаев. При сохранении текущих тенденций можно ожидать достижения показателей весенней волны через 1-2 недели", — предполагают ученые.
В частности, согласно прогнозным вычислениями, с 20 по 26 октября количество новых случаев заражения составит 18 640 и 20 922, в различных системах моделирования.
Напомним, ранее в Минздраве назвали области, где наибольшая и наименьшая заполняемость "ковидных" отделений. Перечень по этой ссылке.
Как сообщалось, Херсонская область из-за ухудшения ситуации с COVID-19 переходит в "красную" зону карантина. Ограничения начнут действовать с 15 октября.
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