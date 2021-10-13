Нынешняя волна СOVID-19 уже превысила прошлогоднюю: украинцев предупредили о рекордных данных в ближайшее время

Нынешняя волна СOVID-19 уже превысила прошлогоднюю: украинцев предупредили о рекордных данных в ближайшее время

В конце октября количество больных COVID-19 в Украине за сутки может достичь более 20 тысяч.

В Украине текущая волна коронавируса по большинству показателей превысила прошлогоднюю осеннюю волну. В ближайшее время количество инфицированных увеличиваться и дальше.

Об этом говорится в прогнозе ученых Национальной академии наук Украины.

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Отмечается, что значение будет нарастать довольно быстро. Наибольшая нестабильность ожидается в ближайшее время, за 4 выходных подряд.

По данным НАН, в течение последних двух недель количество новых случаев СOVID-19 выросло вдвое за 2 недели и пять раз в месяц. За две недели выросли такие показатели:

количество положительных результатов тестов ПЦР выросло в 2,1 раза,

количество новых госпитализаций увеличилось в 1,7 раза.

Смертность выросло в 2,3 раза.

Также, как уточняется, смертность уже на 20% больше пиковых значений, а общее количество занятых коек в больницах — уже на 6% и продолжает стремительно расти.

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"На этой неделе ожидаются рекордные значения количества новых заболеваний, но этому, вероятно, помешают длинные выходные, которые традиционно приводят к уменьшению количества официальных случаев. При сохранении текущих тенденций можно ожидать достижения показателей весенней волны через 1-2 недели", — предполагают ученые.

В частности, согласно прогнозным вычислениями, с 20 по 26 октября количество новых случаев заражения составит 18 640 и 20 922, в различных системах моделирования.

Національна академія наук України

Напомним, ранее в Минздраве назвали области, где наибольшая и наименьшая заполняемость "ковидных" отделений. Перечень по этой ссылке.

Как сообщалось, Херсонская область из-за ухудшения ситуации с COVID-19 переходит в "красную" зону карантина. Ограничения начнут действовать с 15 октября.

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