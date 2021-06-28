Нырнул и исчез под водой: во Львовской области в озере утонул 11-летний мальчик

Тело мальчика доставали из воды спасатели.
Во Львовской области произошел несчастный случай на воде. В результате купания в озере утонул 11-летний мальчик.
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС во Львовской области.
Происшествие произошло вчера, 27 июня, в селе Бояничи Червоноградского района. Во время купания в озере, нырнул в воду и не вынырнул на поверхность11-летний житель села Гановка.
Тело мальчика со из воды достали спасатели с помощью лодки, спасательной веревки и багра.
Напомним, что в деревне. Наумовка Нежинского района на Черниговщине, в пруду утонул 15-летний житель села Кобыжча.