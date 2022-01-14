Нырнул в воду и не вернулся: в Одессе вблизи пляжа "Ланжерон" ищут мужчину

Нырнул в воду и не вернулся: в Одессе вблизи пляжа "Ланжерон" ищут мужчину

В настоящее время обследовали 5000 квадратных метров дна.

В Одессе, близи пляжа "Ланжерон", ищут мужчину, который нырнул в воду и не вернулся на берег. Поиски начались еще 13 января. Сегодня утром поисково-спасательные работы возобновились.

Об этом сообщили в Департаменте муниципальной безопасности Одесского горсовета.

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Вчера в 17:00 от спасателей поступило сообщение о том, что на пляже "Ланжерон", в районе ресторана "Терраса", мужчина в состоянии алкогольного опьянения разделся на пирсе, и прыгнув в воду, поплыл в открытое море.

На поиски мужчины отправились представители спасательно-водолазной службы и муниципальная охрана. В настоящее время обследовали 5000 квадратных метров дна. Мужчину пока не нашли.

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Напомним, в Кировоградской области на реке провалились под лед двое детей, 2009 и 2012 года рождения. Спасти их, к сожалению, не удалось.

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