Нырнул за удочкой, которую потянула рыба: в Одессе во время отдыха на лимане утонул мужчина

Нырнул за удочкой, которую потянула рыба: в Одессе во время отдыха на лимане утонул мужчина

Тело мужчины обнаружили в 15 метрах от берега.

В Одессе на одном из местных водоемов во время рыбалки утонул мужчина. Произошло это, когда у него клюнула большая рыбина.

Об этом сообщили в пресс-служба ГСЧС области.

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Как стало известно, происшествие случилось утром 1 сентября на Хаджибейском лимане. Там мужчина занимался ловлей рыбы. В какой-то момент у него клюнула большая рыбина и буквально потащила гражданина за собой в воду.

"Мужчина один ловил рыбу. На крючок попала большая рыбина, которая потащила его за собой в воду, он потерял равновесие и утонул. Обследовав территорию, на расстоянии 15 метров от берега и на глубине пяти метров водолазы обнаружили тело мужчины и достали его из лимана", — отметили в пресс-службе ГСЧС области.

Там также добавили, что на воде люди чаще всего гибнут из-за собственной неосторожности. Поэтому чрезвычайники акцентируют, что на отдыхе всегда нужно вести себя крайне аккуратно.

Напомним, что в водохранилище под Харьковом погиб мужчина. Он пошел рыбачить и не вернулся.

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