NYT об оттоке населения из Краматорска и Славянска: из-за регулярных ударов города начинают пустеть

Тактика выжженной земли для Славянская и Краматорска: как Россия пытается уничтожить последние крепости Донбасса / © Сайт Краматорского горсовета

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Последние крупные города Донецкой области, которые остаются под контролем Украины, все чаще подвергаются российским ударам. Поэтому жизнь для гражданских стала невыносимой — все чаще жители Славянска и Краматорска выезжают из города, не дожидаясь, пока линия фронта дойдет до их домов.

Об этом говорится в репортаже The New York Times.

В издании отмечают, что после многих лет изнурительной войны в регионе российские силы сосредотачиваются на городах «пояса крепостей»: Славянске, Краматорске, Дружковке и Константиновке, что является частью примерно 20 процентов Донбасса, которые до сих пор контролирует Украина.

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Российские войска пробились в Константиновку. Дружковка теперь — это разрушенная пустота. Таким образом, Славянск и Краматорск остаются последними относительно уцелевшими опорными пунктами Украины в Донецкой области.

NYT объясняет западным читателям, что этим двум городам не угрожает непосредственная опасность падения. Но российские войска продвинулись достаточно близко, чтобы нанести им удары, используя растущее количество КАБов и беспилотников. Тысячи мирных жителей сбежали, поскольку жизнь стала все более невыносимой.

Развертывание Россией КАБов по Славянску вызвало опасение, что она все чаще будет прибегать к еще более жестокой тактике. Москва использовала такое оружие, чтобы сравнить с землей и очистить другие украинские города, оставив солдат бороться за контроль над дымящимися развалинами.

«Бахмут. Авдеевка. Часов Яр. Торецк. Все эти города испытали такую же судьбу, и о них вспоминают те, кто сейчас эвакуируется из Славянска, Краматорска и их окрестностей», — напоминают в издании.

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Годами Славянск и Краматорск держались, пока российские войска постепенно приближались. Города защищены укреплениями, построенными Украиной после того, как Россия впервые начала разжигать войну на востоке Украины в 2014 году.

В декабре, когда войска РФ захватили город Северск, расположенный на возвышенности, звенья крепостного пояса начали трескаться.

Российские войска медленно продвигались к городу Лиман и Константиновка. Они подошли достаточно близко к Славянску, чтобы начать регулярно наносить по нему удары небольшими взрывающимися беспилотниками, что привело к массовому оттоку мирного населения.

По словам местных чиновников, к апрелю город еженедельно покидал около 1000 человек. Население города сократилось с приблизительно 50 000 в марте до менее чем 44 000.

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По подсчетам NYT, при нынешних темпах продвижения россиянам понадобятся годы, чтобы захватить эти города и остальную Донетчину. Так, РФ понадобилось 18 месяцев, чтобы захватить Торецк, и 22 месяца — Покровск.

Но Россия может опустошить города, не захватывая их.

Старший лейтенант Вадим Кострицкий из 30-й отдельной механизированной бригады ВСУ заявил, что российские войска пытаются подойти как можно ближе, чтобы прорвать логистические пути и заставить Краматорск и Славянск подчиниться.

Он сказал, что Краматорск уже «исчезает» на его глазах, опустошаясь с каждым ударом.

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Один из ударов по Краматорску / © Сайт Краматорского горсовета

По словам директора главной больницы Славянская Владимира Иваненко, еженедельно в главной больнице лечат от 10 до 15 гражданских лиц, получивших травмы, связанные с дронами.

Врач сказал, что он и его коллеги готовятся ко времени, когда передвижение по городу станет слишком опасным. Родильное отделение закрылось после повреждений при ударе в июне.

Павел Дяченко, офицер областной полиции, имел насыщенное утро. Управляемые авиабомбы ударили по Краматорску около 5 утра. Взрывы разбудили его, и он немедленно уехал на место происшествия. Еще одна волна взрывов раздалась около 11 утра. После быстрого кофе ему нужно было пойти зафиксировать удар. Под завалами оказались два человека, которых считают погибшими.

Дяченко попал в Краматорск после одних из худших боев войны, эвакуируя мирных жителей в Бахмуте, затем в Торецке, Покровске, Северске, Авдеевке. Он видел, как начинается смерть города.

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«Магазины закрываются. Люди эвакуируются и уезжают», — сказал Дяченко, добавив: «Жить здесь страшно».

Журналисты издания заметили, что в тот солнечный день, когда они посещали Краматорск, город выглядел как призрак. Парк был пуст, как и большинство улиц, за исключением команд, ремонтировавших сетки, и мужчин с противодроновыми пушками, следившими за небом.

Это не был конец рабочего дня полицейского Дяченко. Через несколько часов третья волна бомб обрушилась на Краматорский центр.

В тот день 35-летняя Марина наконец-то сбежала из города. Перед ней мужчину разорвало в клочья. Рынок продолжал попадать под удары, как и соседние постройки, сказала она монотонным голосом, едва моргая.

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Они уже бежали из Краматорска, когда в 2022 году началась война, но вернулись в 2024 году.

«Все надеялись на Бога, что все наладится», — сказала Марина, отказавшаяся назвать свою фамилию. «Но становится все хуже, хуже и хуже».

Чем больше приближается фронт, тем больше людей, как Марина, везут на запад в центр для перемещенных лиц в Лозовой.

Напомним, что российский беспилотник ударил в жилой дом в Павлограде. Погибла 8-летняя девочка, ее родные в больнице.

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