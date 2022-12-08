Нюдсы для украинских военных: как сбор средств для ВСУ вызвал скандал

Журналистки "5 канала" снялись для благотворительного календаря нюдсов "Без цензуры", чтобы собрать средства в помощь украинской армии. Однако их инициатива вызвала неоднозначную реакцию в медиасообществе – поступок журналисток осудили некоторые коллеги.

ТСН.ua разобрался в подробностях скандала.

Редакция "5 канала" выпустила календарь с откровенными фотографиями ко Дню ВСУ, который праздновали 6 декабря. Заявленная цель – волонтерский сбор 1 млн гривен на рации для Вооруженных сил Украины.

Оператор телеканала Ганка Кудрявцева, которая ездит на фронт, призналась, что благотворительный календарь — это был ее "коварный план, потому что ребята на передовой такое любят".

"Есть у меня дружбан в морской пехоте, я не буду говорить, кто... Не секрет, что военные очень любят нюдсы, и очень просят. И вот дружбан мой говорит: "Может быть, у тебя есть там подружки или еще кто-то, ну очень хочется что-то красивое видеть". Глаза требуют что-нибудь прекрасное видеть, потому что постоянно одно и тоже - разбитые дома, война", – рассказала Кудрявцева.

Так собралась команда из 12 работниц телеканала — от ведущих до тех, кто никогда не работал в кадре. На страницах календаря лиц моделей не видно, а вот на последней странице все они появляются с открытыми лицами. Так что сложить пазл "тело-лицо" станет задачей для обладателей календаря. Авторы идеи пообещали, что такой календарь будет даже у главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.

Однако у инициативы сразу же нашлись критики. Общественные организации и медийщики выступили с коллективным заявлением, в котором назвали идею "полной дискриминационных и сексистских нарративов".

"Это нивелирует работу, которую делают медиа и гражданское общество для того, чтобы женщин в Украине, в том числе военнослужащих, не воспринимали как сексуальный объект. Женщины-военные сами часто сталкиваются с сексизмом и сексуальным насилием и вынуждены бороться с этими явлениями. Мы считаем, что собирать деньги на нужды защитников Украины нужно способом, не предусматривающим продвижение дискриминационных и сексистских нарративов в отношении женщин", — говорится в заявлении в Facebook-сообществе "Жінки в медіа".

Авторы обращения призвали правительственную уполномоченную по вопросам гендерного равенства в Украине, уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека и Комиссию по журналистской этике дать оценку законности и этичности действий "5 канала".

Под заявлением подписались, в частности, глава ОО Ассоциация женщин-юристок Украины "ЮрФем" Кристина Кит, глава ОО "Женщины в медиа" Лиза Кузьменко, координатор Кампании против сексизма в медиа и политике "Повага" Анастасия Багалика, глава ОО "Детектор медиа" Наталья Лигачева.

В соцсетях активно обсуждают сложившуюся ситуацию. Мнения по поводу календаря "Без цензуры" кардинально разделились.

"Уважаемый "5 канал", если ваши знакомые военные любят обнаженные фото, то сбрасывайте их в приват. А не обесценивайте профессию. Или больше способов собрать деньги не осталось?", — возмутилась журналистка Ирина Сампан.

Журналистка Наталья Ищенко посоветовала сообществу "Жінки в медіа" направить свою активность в другую сторону.

"Активность правозащитниц я бы направила на защиту права граждан Украины, в первую очередь солдат в окопах, на секс. Думайте, как обеспечить эту базовую потребность здоровому молодому человеку, причем под обстрелами, в грязи и на морозе. И женщин-военных это также касается, не только мужчин", — пишет Ищенко.

Военнослужащий ВСУ Михаил Шаманов поддержал журналисток "5 канала".

"Я сторонник правила – мое тело – мое дело. Календарь прекрасный. Я бы такой дома повесил. Девушкам кланяюсь за смелость. Все, что поднимает настроение ребятам на нуле – это уместно! Любая помощь фронту – важна! А хейтеры просто завидуют!" "

Экономист Сергей Фурса считает, что заявлять о секзизме при демонстрации женского тела – это и есть секзим.

"Бороться за права женщин — это правильно. Бороться против харасмента — это правильно. Но зачем же эти заносы? Зачем бороться со здравым смыслом? Во всей борьбе за любые права нужно вовремя остановиться, чтобы не доводить ситуацию до абсурда и чтобы не дискредитировать саму борьбу", – отметил Фурса.

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