О беременности никто не знал: в Ровенской области несовершеннолетняя родила на улице возле дома

О беременности никто не знал: в Ровенской области несовершеннолетняя родила на улице возле дома

Мальчик в 17-летней девушки родился преждевременно.

В селе Губков Ровенского района в среду, 25 августа, 17-летняя девушка родила прямо на улице возле своего дома. Ее с младенцем случайно нашла мать девушки.

Об этом сообщил Ровенской областной центр экстренной помощи.

На место происшествия роженицы вызвали медиков. Врачам сообщили, что мать роженицы нашла свою дочь на улице уже с младенцем. Когда врачи прибыли, девушка была в доме. Несовершеннолетняя отказалась общаться с врачами и не сообщил им о том, стояла ли она на учете в медицинском учреждении. Также девушка отказалась от осмотра. По словам родственников, проживающих совместно с юной мамой, они не подозревали о беременности.

"Во время осмотра у новорожденного обнаружено поверхностное дыхание, общие кожные покровы холодные, а кожные покровы головы и лица синюшного цвета. По выраженными признаками — мальчик родился преждевременно", — говорится в сообщении.

Младенец и его мать госпитализировали сначала в районную больницу, однако впоследствии перевели в Ровенскую областную клиническую больницу.

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